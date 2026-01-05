La autora de los hechos es una mujer española de 31 años que no solicitó ayuda de los servicios médicos del hospital

La arrestada confesó lo ocurrido y se encuentra bajo custodia policial

La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a una mujer de 31 años tras abandonar el cuerpo de su bebé recién nacido en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria.

Según la arrestada, esta abandonó al bebé, que nació con vida tras dar a luz sin ninguna ayuda por parte de los servicios del centro sanitario.

Una detención rápida

Una trabajadora del hospital fue la encargada de dar la alarma ante lo sucedido al localizar el cadáver ensangrentado, envuelto en papel y abandonado en las instalaciones del Hospital San Roque Meloneras. Tras lo presenciado, la mujer alertó a los empleados de seguridad y responsables del hospital que, a su vez, llamaron a la Policía Nacional.

Hasta la zona llegaron desplazado agentes de la Policía Científica y Policía Judicial de la comisaría de Maspalomas, quienes se hicieron cargo de la investigación y han acordonado la estancia donde se encontró el cuerpo en busca de pruebas. También han revisado las cámaras de seguridad del hospital para localizar a la persona que abandonó al recién nacido.

Gracias a las imágenes de seguridad, la Policía pudo determinar que la autora del suceso se trataba de una mujer española de 31 años y con posibles adicciones a sustancias estupefacientes que fue detenida en el exterior del centro sanitario, donde permanecía, concretamente en la marquesina de guaguas que hay en la entrada del complejo. La mujer estaba ensangrentada y todavía llevaba puesta la ropa con la que, supuestamente, dio a luz.

Las declaraciones de la mujer

Tras su arresto, la mujer ha afirmado ante la Policía Nacional que desconocía que estaba embarazada, a pesar de que la gestación estaba a punto de llegar a término. Según publican medios como 'La Provincia', en su primera declaración ha añadido, que fue el sábado por la tarde, cerca de las 20:30 horas, cuando acudió al hospital por primera vez al encontrarse mal y dio a luz en el baño sin ayuda.

Con total frialdad, ha confesado a los agentes que el bebé nació vivo y que incluso lloró, motivo por el que lo envolvió con papel antes de dejarlo en el baño. Posteriormente, se fue del recinto sin solicitar asistencia sanitaria.

Tras regresar el domingo por la mañana al hospital, la mujer acudió al baño donde tuvo lugar el parto para saber si alguien había localizado el cuerpo sin vida del bebé. Fue a los pocos minutos cuando se produjo el hallazgo y su detención. No consta que la mujer fuese paciente del hospital y en ningún momento pidió atención médica hasta ser arrestada.

Tras la detención, ha sido trasladada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria para una valoración donde se encuentra bajo custodia policial. La investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos, saber en qué condiciones tuvo lugar el parto y comprobar si la versión que ha dado es cierta.