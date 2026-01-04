Fiesta 04 ENE 2026 - 21:33h.

La impactante e inesperada reacción de la colaboradora a las imágenes en las que sale 'dándose el lote' con un futbolista en una discoteca

¡Dos parejas a la final! Amor, Kike, Omar y Marisa ganan la segunda semifinal de 'Fiesta, ¡A bailar!'

Compartir







La semana pasada, Amor Romeira desvelaba en 'Fiesta' que estaba muy feliz e ilusionada. Y es que la colaboradora confirmaba a sus compañeros que está conociendo a una persona, que ocupaba ya un lugar muy especial en su corazón. Sin embargo, esta tarde, el programa sacaba a la luz, en exclusiva, unas imágenes en las que podíamos verla "dándose el lote" con un misterioso hombre y que lo cambiarían todo.

Amor Romeira confesaba hace apenas un par de días que había comenzado una nueva relación. Aunque, la colaboradora se mostraba muy discreta y no daba muchos detalles sobre quién era su pareja. “Estoy muy bien. Es una relación bonita... ya dirá el tiempo", eran las palabras de Amor sobre la persona que está conociendo.

La identidad de este hombre, que ha conquistado el corazón de la colaboradora, es todo un misterio. Aunque, 'Fiesta' se ha puesto manos a la obra y ha pillado a la colaboradora en una discoteca dando rienda suelta a su pasión con quién podría ser su nueva ilusión. En plató, Amor Romeira reaccionaba a estas imágenes.

La inesperada reacción de Amor Romeira a las imágenes

Tras visualizar las imágenes junto a Emma García, en las que podíamos ver a una Amor Romeira desenfrenada que subía las gélidas temperaturas invernales comiéndose a besos a un futbolista indeterminado, la colaboradora sorprendería a todos los presentes con una impactante declaración que nadie esperaba:

"Me habéis jodido un poquito la historia porque este chico con el que me habéis grabado no es el que estoy conociendo, así que hasta luego", decía con cara de pocos amigos mientras abandonaba el plató. Aunque, poco tiempo después la colaboradora regresaba y decía entre risas: "Hermana que me lleven presa, me da igual".