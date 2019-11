Juan Carlos Girauta, exportavoz de Ciudadanos: “Yo me he marchado porque para mí la política estaba unida a Rivera”

El que fuera el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha hablado tras anunciar que al igual que Albert Rivera, este también dejará la política: “Yo me he marchado porque para mí la política estaba unida a Rivera”. El batacazo de la formación naranja en las elecciones ha provocado un gran terremoto en el partido provocando que muchas de las caras más importantes del partido se queden sin escaño. Ante este hundimiento, Girauta ha hablado sobre lo que cree que ha pasado: “Se ha hecho muy difícil mantener un discurso que no pase por los dos bandos”. El exportavoz cree que los partidos han tirado de las emociones de los votantes.