Exclusiva: La madre de Heidi se derrumba en su declaración en el juicio

‘El Programa del Verano’ ha podido acceder en exclusiva a la declaración de la madre de Heidi, que fue presuntamente asesinada por ‘El Rey del Cachopo’. En su declaración no puede evitar derrumbarse, ya que tenía un vínculo muy especial con su hija . Su relación con el novio de su hija no era muy cercana: “Llego y me dio las gracias por haberle puesto pecho a mi hoja” . Por otro lado, añade que también se arrodilló y le pidió casarse con ella, a lo que ella le dijo que pensaba que era muy pronto. “Él era muy controlador pero nunca me imaginé que fuera a pasar algo” .

La última vez que habla con Cesar, ‘El rey del cachopo’, fue por teléfono: “Me llama Cesar y me dice: mira Gloria tu hija se acaba de ir como una loca, se ha hecho sangre y ha salido como una loca”. Es lo último que sabe de su hija, ya que nunca llega a hablar con ella. Entre los detalles de la relación, Gloria cuenta que su hija no cobraba: “Me dijo que no había cobrado trabajando en el bar de este señor”, todo ello como una manera de tener controlada a Heidi, la cual fue contratada el mismo día que fue a la entrevista, aunque no tenía papeles, algo que no importó a Cesar, ‘El Rey del cachopo’. Gloria continua destrozada por el trágico final de su hija, por la que pide justicia.