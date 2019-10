Pedro Sánchez habló durante la entrevista de ayer sobre la desaceleración de la economía, pero dejando claro que esto no significa que estemos en crisis o que se acerque una crisis. Gonzalo Bernardos, economista, ha secundado al presidente del gobierno, dejando claro que 2020 no será un año tan bueno como 2015, 2016 o 2017, pero tampoco será como el año 2008. “Desaceleración sí, pero esto no se parece en nada a lo de 2008”.