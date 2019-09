Lequio, sobre Hugo Castejón: “Lo divertido es que en el fondo tiene razón”

Los colaboradores han hablado del gran protagonismo que está teniendo Hugo Castejón estos primeros días de concurso, no precisamente por llevarse bien con sus compañeros, sino todo lo contrario. El empresario y cantan te ha logrado tener broncas con toda la casa, la más fuerte protagonizada junto a Mila Ximénez. Alessandro Lequio ha querido mostrar su apoyo a Hugo Castejón: “Lo divertido de todo es que Hugo en el fondo tiene razón”. Para el colaborador el concursante tiene razón en sus broncas, pero cree que le pierden las formas. “Mientras que Mila no ha parado de insultar, él no le ha faltado al respeto”.