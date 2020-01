Hugo Sierra, sobre las supuestas deslealtades a Adara: "Tengo la conciencia muy tranquila"

"Hugo no quiso cogerme la llamada, pero por mensaje me comentó que tiene la conciencia muy tranquila y que ha hecho las cosas bien", ha explicado Rossi. Además, el colaborador del club social de 'El programa de Ana Rosa' ha adelantado que Adara y Hugo no han llegado a un mutuo acuerdo sobre la custodia del hijo y que será un juez el que decida la situación.