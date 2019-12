Inés Arrimadas: “No solo pedimos un no a Unidas Podemos, sino un sí a la vía constitucional”

Inés Arrimadas ha hablado de su reunión con Pedro Sánchez, donde la portavoz de Ciudadanos pidió al presidente el funciones volver a la vía constitucialista. Además, Arrimadas ha dicho Sánchez no insistió mucho en pedir su apoyo: “La parte en la que me pedía mi apoyo fue muy corta”. La portavoz de Ciudadanos recordó a Sánchez sus palabras donde decía que no podría dormir con un vicepresidente como Pablo Iglesias. A pesar de esto, las peticiones de Ciudadanos no han sido muy tenidas en cuenta por el presidente en funciones: “No solo pedimos un no a Unidas Podemos, sino que pedimos un sí a la vía constitucionalista”.