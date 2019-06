Recientemente salieron a la luz una serie de conversaciones en las que Aneth Acosta y Asraf Beno ponían verde a Isa Pantoja. "Se han dicho un montón de cosas y se quién puede estar detrás. No me lo creo para nada y las conversaciones van a tener que enseñármelas de verdad, no en pantallazos. No es la forma de hablar de él. Lo de Aneth no me lo creo porque ha estado conmigo más de un año y con mi madre igual. El tiempo demuestra las cosas", asegura la hermana de Kiko Rivera.