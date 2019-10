Isa Pantoja ha hablado sobre la llamada en la que ella le preguntó a su madre por el estado de salud de su abuela. Isa sigue manteniendo firme y no revela ningún detalle de la llamada, pero sí que dice algo sobre la relación con su madre: “Ahora mismo la relación sigue siendo complicada, y lo de mi abuela no ha hecho que mejore sino que se complique más”. Isa Pantoja ha preferido ser prudente y no decir nada de lo que habló con su madre aunque ya comentó que estaba alterada durante la llamada.