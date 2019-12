Isa Pantoja: “No creo que vaya a pasar las navidades con la familia, seguramente me vaya fuera”

Todo parecía que esta Navidad la familia Pantoja se volvería a reunir de nuevo, pero tras las palabras de Omar Montes diciendo que iría el día nochevieja a Cantora, Isa Pantoja dijo que ese día no iría. Todavía quedaba la esperanza de que Isa pudiera pasar la nochebuena junto a su madre, algo que finalmente ha dejado claro con sus palabras: “No creo que vaya a para las navidades con la familia, seguramente me vaya fuera”. Los motivos son que para ella sería un poco incómodo pasar la nochebuena con su tío y su abuela, ya que Kiko no estará el día de nochebuena.