Los cambios de ubicación del Sorteo del Niño

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 reparte un total de 770 millones de euros

El sorteo tiene lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 reparte este 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

El sorteo tiene lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.