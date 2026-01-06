Sorteo Lotería del Niño 2026, en directo: todos los premios
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 reparte un total de 770 millones de euros
El sorteo tiene lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 reparte este 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.
El sorteo tiene lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.
Los cambios de ubicación del Sorteo del Niño
En 2012 el Sorteo tuvo lugar en Cádiz en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, 'La Pepa', y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional. En 2018, Ávila acogió su celebración.
Navarra, entre las que menos lotería de ‘El Niño’ compra este año: 13,81 euros de media
El Sorteo extraordinario de ‘El Niño’, que se celebra el 6 de enero y es el segundo en importancia de la Lotería Nacional, reparte este año 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo), siendo Navarra una de las regiones del país que menos boletos compra, de media 13,81 euros por persona.
En Navarra se han vendido hasta ahora 365.540 euros en lotería de ‘El Niño’, lo que supone un -1,34% respecto a 2024.
Las ventas para el Sorteo del Niño se incrementan 1,59% en la Región de Murcia
Las ventas para el Sorteo del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero, se han incrementado este año en 1,59 por ciento respecto a 2024 en la Región de Murcia. En total, se han vendido décimos por valor de 29.605.500 euros, aunque la cantitad consignada era de 32.828.400 euros.
De este modo, teniendo en cuenta la población de la Región de Murcia, con un total de 1.571.933 habitantes, los murcianos y murcianas se han gastado una media de 18,83 euros, ligeramente superior a la media nacional, situada en 18,20 euros.
El reintegro más premiado
En cuanto al reintegro, el 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo de 'El Niño', al haber salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021, según las cifras facilitadas por Loterías y Apuestas del Estado.
Madrid es la región más agraciada de toda España, con 43 ocasiones premiada.
Cada español habrá gastado de media 18,77 euros
En el conjunto de España se han consignado para el sorteo de El Niño de 2026 un total de 911.903.000 euros, con 18,77 euros de media por habitante. Para esta ocasión se han consignado en el conjunto del país 4.559.515 billetes.
El primer premio del pasado año: vendido íntegramente en León
El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño del pasado año 2025, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), fue para el número 78.908, vendido íntegramente en El Corte Inglés de León.
Por qué Hacienda se queda menos de los premios de la Lotería del Niño que de la Lotería de Navidad
La sensación general es clara: en Navidad "manda" Hacienda y en El Niño el bocado parece más pequeño. Y, por una vez, la intuición popular va bastante alineada con los números. Sin embargo, la clave no está en un truco fiscal distinto, sino en cómo son los premios de cada sorteo y en cómo funciona el impuesto especial sobre loterías.
La Comunitat Valenciana es la primera autonomía en consignación de lotería para el sorteo de El Niño
La Comunitat Valenciana es con 139.157.600 euros la primera autonomía en consignación de lotería para el sorteo extraordinario de El Niño de 2026, que se celebrará el próximo 6 de enero, Día de Reyes, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.
Por detrás de este territorio se encuentra en segundo lugar Andalucía, con 133.378.000 euros consignados; la comunidad de Madrid, en tercer puesto con 124.940.600 euros; y Cataluña, en cuarta posición con 104.135.600 euros. En quinto y sexto lugar están Castilla y León, con 71.734.800 euros, y Galicia, con 53.169.000 euros consignados.
'El niño' de Víctor, el 'premio' más especial del lotero de Barcelona que repartió suerte el día de Reyes tras ser padre
Cada Navidad que pasa,la leyenda de Víctor García se agranda en Barcelona, donde su administración del centro comercial de las Arenas reparte suerte junto a su piedra de oro, un amuleto que se ha convertido en todo un talismán del lotero, quien el año pasado celebró por lo grande su 'premio' más especial con el nacimiento de su hijo Víctor cuatro días antes de vender el segundo premio del sorteo de El Niño.
La historia del Sorteo
Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este Sorteo como de 'El Niño'. Dicha denominación se debe quizás a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional.
Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. Los Sorteos de 'El Niño' empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. También podemos destacar que todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.
Fue institucionalizado en 1941 por el entonces director general de Timbre y Monopolios, F. Roldán, y ese año 1941 el Sorteo constaba de cuatro series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de 15 pesetas. Se vendieron 166.668 billetes con una recaudación total de 25.230.000 pesetas, que reportaron un beneficio de 7.700.300 pesetas al Estado.
Los premios del Sorteo del Niño
Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie.
Además, el Sorteo del Niño repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.
El Sorteo de 'El Niño' 2026 repartirá el 6 de enero 770 millones en premios, el primero de 200.000 euros al décimo
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 repartirá el próximo 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir,200.000 euros al décimo agraciado.