Los tres roscones de supermercado de mejor calidad, según la OCU

La OCU ha analizado una docena de roscones rellenos de nata de diferentes supermercados para encontrar los tres de mejor calidad

Se acerca el día de Reyes, una de las noches más mágicas del año para niños, pero también para los adultos. Y si hay algo que marca la noche y la mañana de Reyes es el roscón, el dulce por excelencia de ese día, pero que llevas viendo semanas (incluso meses) en los estantes del supermercado. Por eso, es más que probable que ya te hayas comido algún pedazo del postre, pero si estás buscando el mejor para comprar para ese día tan especial, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho el ranking de los mejores roscones de supermercado y ha dado con los tres de mejor calidad.

La OCU ha evaluado una docena de roscones de reyes rellenos de nata que se venden en los supermercados, analizando su valor nutricional, la calidad de los ingredientes que utilizan, los aditivos o el grado de procesado, entre otros factores, a lo que se suma una degustación por parte de pasteleros expertos.

Según su análisis, más de la mitad de los roscones de reyes tienen un relleno hecho solo de nata, mientras que en cinco de los 12 hay una sustitución total o parcial de la nata por grasas vegetales más económicas, como palma o coco. No obstante, el problema principal es que en todos los roscones se usa un exceso de aditivos: 12 de media, según la OCU.

“En términos organolépticos, los roscones de supermercado se alejan de los aromas y texturas propios de una elaboración artesana. La fruta escarchada suele ser uno de los elementos más criticados: en algunos roscones es en realidad calabaza teñida con colores intensos. El bollo también presenta diferencias notables, más cercano a un brioche industrial, a veces con textura ligeramente chiclosa o con una fermentación excesiva”, expresa la OCU sobre los roscones catados.

Los tres roscones de mejor calidad

De esta manera, solo tres roscones de reyes han logrado superar la barrera de los 60 puntos sobre 100, lo que la OCU considera que son de buena calidad: