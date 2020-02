Isa Pantoja desmiente no haber dejado a Asraf ir a ‘Supervivientes’: “Yo hubiera estado encantada”

Asraf parece que finalmente no será concursante de la nueva edición de ‘Supervivientes’, y muchos apuntaban a que el motivo era que Isa Pantoja no habría dejado a su pareja ir a la isla, algo que Isa ha querido negar rápidamente: “Yo hubiera estado encantada de que él fuera a la isla”. Además la hija de la tonadillera ha llegado a decir que tenía preparada una foto para que este se la llevara y que no llegó a comprar un regalo por San Valentín ya que pensaba que su novio habría puesto rumbo ya a Honduras.