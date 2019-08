Isa Pantoja, sobre Omar Montes: “Creo que ayuda a mi hermano porque sabe que no hay nada conmigo y me tiene rabia”

Aunque Isa le ha mandado un mensajito a su ex deseándole que sea feliz “Si eres feliz me alegro por ti”, no ha podido ocultar su malestar y ha explicado que tiene la sensación de que Nuria no es el tipo de chica con la que Omar tendría una relación “por las fotos que yo he visto de sus ex”, que le nota dolido porque sabe que ella no quiere nada con él y por eso se pone del lado de su hermano y que en ningún caso, siente que el cantante de Carabanchel siga enamorado de ella y le deje mensajes en Instagram.