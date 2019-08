Isa Pantoja, muy dolida: “Mi hermano me preguntó que si me importaba que fuera Omar al cumpleaños”

Isa Pantoja desvela cómo fue su encuentro con Omar Montes en el cumpleaños de su madre

Tras quince días sin tratar el tema, Isa Pantoja ha regresado a ‘El programa del verano’ y ha roto su silencio. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó en el cumpleaños? ¿Quién invitó a Omar Montes? ¿Tuvieron un enfrentamiento? Isa nos lo ha contado todo.

Aunque Isa ha comenzado su discurso asegurando que se lo toma todo a risa, en su discurso se notaba mucho dolor. “El 31 por la noche, mi hermano apareció y vino con Dakota en plan sorpresa, me pareció muy raro. El día 1 me levantó y me voy con Asraf a comprar el regalo a mi madre, le compré un bolso… Vamos de camino y en la carretera me dice Marta “que va para allá Omar”, asegura una Isa que hasta ese momento no sabía que el cumpleaños ya no iba a ser en dos días y que estaba deseando regresar a Cantora para pedirle a su madre por favor que Omar no fuera al cumpleaños.

En ese momento, Isa no tenía ni idea de que Omar estaba en el coche que iba detrás de ella y que ya no había vuelta atrás. “Voy a esconder el regalo en mi cuarto para que nadie lo viera y cuando baje las escaleras una amiga me escribe y me dijo que Omar estaba en la casa, yo solo pensé en mi madre… Asraf se quería ir pero le pedí que no lo hiciéramos”, continuaba explicando Pantoja como se convirtió en una extraña en su propia casa.

“Mi hermano no tiene necesidad de hacérmelo pasar mal”, Isa señala a Kiko Rivera como único culpable de la situación y no termina de entender por qué hizo algo así cuando sabía que ella iba a estar incómoda “Días antes me mandó un mensaje diciéndome que si me importaba y yo le dije “Si él va a estar, yo no voy a estar porque no quiero coincidir con él”.

Isa convenció a Asraf y decidió quedarse en el cumpleaños para que su madre no se sintiera mal, pero niega que entre ellos y Omar hubiera ningún tipo de enfrentamiento: “No nos cruzamos ni la mirada, ni me provocó tampoco”. La única que provocación que sintió Isa fue la actuación de su hermano “Omar que va dónde le invitan, es por mi hermano… Estoy dolida con todo el mundo porque el regalo que le hizo Omar a mi madre también era para apartarme”. El cantante le regaló a Isabel Pantoja una foto de Kiko Rivera y ella.

