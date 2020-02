Isa Pantoja, sobre una posible boda con Asraf: “Son planes que yo tengo para el futuro”

Tras ver la entrevista que Alejandro Albala y Dulce en el ‘Deluxe’, Isa Pantoja ha contestado a varias cosas de las que hablaron. Por un lado Isa ha reflexionado y dice que ya no se preocupa tanto de que hablen sobre ella: “Antes me preocupaba de que mis parejas no hablaran sobre mi familia o de mí”. Por otro lado Isa ha contestado a las palabras de boda con Asraf que reveló Dulce: “Son planes que yo tengo para el futuro”. Lo que está claro es que Isa Pantoja sigue sin tener un acercamiento con su hermano, a cuyo cumpleaños no acudirá.