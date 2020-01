Isa Pantoja, sobre su relación con su hermano Kiko: “Lo que hizo con Omar no fue precisamente mediar”

Isa Pantoja ha querido responder a las palabras de Irene Rosales donde hablaba de la iniciativa de Kiko a la hora de retomar la relación con su hermana Isa. Esto no ha sentado muy bien a Isa, que asegura también haber puesto de su parte y acusa a su hermano de haber hecho cosas que no hacían posible la reconciliación: “Lo que hizo Kiko con Omar no fue precisamente mediar”. Con esto Isa parece referirse a eventos como el cumpleaños de su madre o Nochebuena, donde Omar estuvo presente a pesar de que ella no quería.