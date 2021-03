Isa Serra: "Si ganamos en la Comunidad de Madrid, vamos a dejar de consentir que sea un paraíso fiscal"

"No se puede normalizar los que reivindican la dictadura, hay que hacerles un cordón sanitario"

Isa Serra, sobre el escrache denunciado por Villacís: "No es comparable"

"Si los barrio obreros salen a votar, podemos ganar a Ayuso"

El candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, Ángel Gabilondo , indicaba que, en caso de no obtener la mayoría en estos comicios, si tuviera que pactar para formar un Ejecutivo "lo haría con Ciudadanos y con Más Madrid", pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Lejos de mostrarse preocupada, cree que su partido podría ganar: "Si la gente que no fue a votar en las pasadas elecciones, esa gente de barrios obreros como Vicálvaro o Vallecas, podemos ganar a Ayuso ".

"No hay justicia social si no hay justicia fiscal"

Sobre qué pasaría en Madrid si ganasen las elecciones, Isa Serra ha sido clara: "La Comunidad de Madrid dejaría de ser un paraíso fiscal, que es lo que sucede ahora. Esto perjudica a la mayoría trabajadora que tenemos unos servicios públicos peores porque no hay una recaudación suficiente. Lo que proponemos es que los millonarios paguen impuestos de patrimonios y sociedades y un IRPF más progresivo. No hay justicia social si no hay justicia fiscal".