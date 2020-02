Isabel Pantoja confirma el acercamiento con su hija: “Estuvo ayer toda la noche conmigo”

Isabel Pantoja se ha mostrado muy simpática con los reporteros, los cuales le han preguntado por el puesto de su sobrina Anabel en ‘El tiempo del descuento’, de la cual ha dicho que es su ganadora. La cantante no se ha cortado un pelo y ha revelado el acercamiento con su hija. “Mi hija estuvo ayer toda la noche conmigo y tú no te has enterado”, le decía a la reportera con una sonrisa en la boca, a la cual también ha confesado que está preocupada por su hija: “La he visto muy delgada, le hacen falta unos buenos pucheros”. La cantante con esto parece cerrar los rumores de una mala relación entre ella y su hija.