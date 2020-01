Andrea dio un paso más con Oscar en la ‘Isla de las tentaciones’ y los colaboradores no han podido aguantar la risa cuando Andrea decía que su suegra no se fiaba de ella. Por otro lado Fani, aunque se ha mostrado arrepentida, no ha dejado de acercarse a Rubén. Paloma García-Pelayo ha lanzado un aviso sobre lo que queda por ver, ya que aunque parece que todo está ya hecho, las cosas pueden cambiar: “Todo va a dar una vuelta de lo más inesperado”.