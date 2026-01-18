GH DÚO 18 ENE 2026 - 11:49h.

Cristina Piaget tiene un doble enfrentamiento en 'GH DÚO' con los hermanos Manuel y Gloria

Parece que la paz no reina precisamente en la casa de 'GH DÚO'. Cristina Piaget sigue siendo el centro de la mayoría de las polémicas que surgen en el reality y, en esta ocasión, se ha enfrentado por partida doble a los hermanos González: Manuel y Gloria. En un primer momento, la actriz tiene un tenso encontronazo con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', pero después continúa discutiendo con la hermana de este. ¡El minuto a minuto de 'GH DÚO' está qué arde!

Un vasito de leche y una puerta del baño cuando no tenía que estarlo han sido dos detonantes suficientes para que la tranquilidad de 'GH DÚO' salte por los aires. Cristina comienza acusando a sus compañeros a que le hayan dejado "las magdalenas por ahí", algo que le parece "muy fuerte" y lamenta que la lleven "machacando la puñetera semana" por algo que hizo ella durante los primeros días de convivencia. Cansado de sus quejas, Manuel le responde.

La doble bronca de Cristina Piaget contra Manuel y Gloria

"¿Quién carajo te crees tú aquí, Cristina?", le pregunta él para después espetarle "compórtate como una persona, no como un animal". Cuando Manuel la manda a "tomar un vasito de leche", ella le responde que se lo tome él o que "se lo meta por el culo". Poco después, Cristina vuelve a las andadas, pero, en esta ocasión, con Gloria, pues se enfrentan después de que la andaluza se queje de que la actriz le ha abierto la puerta del baño mientras "estaba cagando".

A gritos, Gloria le dice que debería haber abierto la puerta antes de entrar, pero Cristina se ríe de ella considerando que no es para tanto lo que ha ocurrido: "¡Qué trauma, hija mía. Se nota que no te ha pasado nada en la vida, muñeca chochona. ¡Espabila, niña mimada!". Manuel se mete en esta discusión y ambos llaman a Cristina "mala persona, loca y actriz lamentable".

