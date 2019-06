Jorge Albertini, abogado de la familia de Janet: “Aitor no ha actuado solo”

A su llegada al juzgado Jorge Albertini, abogado de la familia de Janet, ha realizado unas declaraciones, donde ha dejado clara su postura, por la que piensan que Aitor, presunto asesino de Janet, no pudo actuar solo. Quedan todavía personas por declaras, entre ellos dos amigos de la asesinada. “Ahora van a tener que ser claros y certeros en el momento de decir que estaban haciendo previamente” dice el abogado, que está convencido de que el acusado no actuó solitario, “Este señor no ha actuado solo”, finaliza el abogado de la familia.