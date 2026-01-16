Leticia Requejo destapa la pregunta de Miranda a Julio Iglesias al conocerse las acusaciones contra él

Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 19:22h.

Leticia Requejo ha revelado en 'El tiempo justo' el contenido de la conversación entre Julio Iglesias y Miranda Rinjsburger

Los vecinos de Punta Cana desvelan que Julio Iglesias habría roto con su mujer, Miranda: "Hace 2 o 3 años que no se le ve por la zona"

Aunque hay vecinos de Punta Cana que le han asegurado a Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo' desplazado a República Dominicana, que Julio Iglesias ya no mantiene una relación sentimental con su mujer, Miranda Rinjsburger, porque hace "dos o tres años" que no la ven por allí, Leticia Requejo ha asegurado en programa de las tardes de Telecinco que el cantante está "en contacto" de forma continua con la madre de sus cinco hijos más pequeños (los tres mayores son fruto de su relación previa con Isabel Preysler).

La periodista ha explicado que fue el propio Julio el que le contó a Miranda que se iba publicar en eldiario.es que dos exempleadas de su casa de Punta Cana le acusaban de agresión sexual: "Le avisó horas antes de que se publicasen en España los testimonios, le dice lo que va a pasar y Miranda le pregunta quiénes son las chicas".

De acuerdo con Requejo, la pregunta que Miranda le hizo a su marido iba encaminada a descubrir quiénes eran las dos exempleadas que le acusaban de agresión sexual. "Julio las describe perfectamente porque el propio Julio sabía quiénes eran e incluso Miranda, que es un dato importante. Cuando Julio le cuenta quiénes son, Miranda sabe perfectamente quiénes son las chicas que vana a hablar", declara la periodista.

"Miranda está cogiendo el toro por los cuernos de la situación y está hablando con mucha de la gente que se está intentando poner en contacto con Julio en estos momentos", ha añadido la colaboradora, que desconoce el estado de la relación sentimental entre Julio Iglesias y Miranda Rinjsburger, pero que asegura que la holandesa está al corriente de todo lo que se publica y que está en permanente contacto con el equipo de abogados de su marido y padre de sus cinco hijos.