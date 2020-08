Javier Lamban, presidente de Aragón, sobre la situación por covid: "Lo fácil es el confinamiento, pero no nos lo podemos permitir"

LA situación de Aragón preocupa bastante, la comunidad sigue a la cabeza de los datos por covid y 'El programa del verano ha querido hablar con su presidente Javier Lamban, sobre la situación por el coronavirus: “Situación de colapso no existe ni de lejos, en este momento hay unas 550 camas ocupadas por enfermos de covid entre UCIS y camas convencionales, teniendo en cuenta que en el mes de marzo llegó a haber 1200, fíjense lo lejos que estamos del colapso” . Sobre el descontrol de la epidemia en Aragón: “De las 33 comarcas aragonesas, 30 están en absoluta normalidad. El problema lo tenemos en Zaragoza, se ha producido una especie de tormenta perfecta, primero el ocio juvenil, segundo que viven muchos miles de temporeros que han sido el origen del problema y tercero se da la circunstancia es que la transmisión en una ciudad es más fácil que en un pueblo, pero por suerte Aragón dispone de una excelente sistema sanitario y creo que la curva empieza a estabilizarse, creo que el problema empieza a estar atajado”.

El presidente no está muy de acuerdo de confinar a Zaragoza: “Pensamos que las medidas que estamos adoptando al final van a dar fruto, este comienzo de semana nos están dando cifras alentadoras. Creemos que lo fácil es el confinamiento, pero España no se lo puede permitir, Aragón no se lo puede permitir, sobre todo cuando hablamos de una ciudad que concentra más del 50% de la población de Aragón”. Añade: “Una ciudad que es el verdadero motor de la comunidad y aunque la posibilidad de confinar la tendríamos que tener, creo que hay que ver otras formas y convivir con el virus porque vamos a tener muchos meses por delante”. Sobre si estaría de acuerdo con una ley común para todas las comunidades: “Echo en falta una mayor coordinación sistematizada, desde el gobierno debemos fijar con más precisión es la información y el suministro de los datos”.