Joaquín Prat, sobre la no defensa de Ana María Aldón a Rocío Flores: “Yo me voy con cualquiera de vosotros a Supervivientes y me parto la cara”

Rocío flores está dolida con Ana María Aldón por no defenderla en su discusión con Antonio Pavón en la isla. Ana María opto por ver los toros desde la barrera mientras Pavón y Rocío Flores se tiraban los trastos a la cabeza. Al ser miembros de la misma familia se esperaba que la mujer de Ortega Cano sacara las garras por la nieta de Rocío Jurado, pero no ha sido así.

Joaquín Prat ha querido recalcar que su actitud si él estuviera en ‘Supervivientes’ con los compañeros de su programa sería totalmente diferente: “Yo me voy con cualquiera de vosotros a Supervivientes y me parto la cara, pero si tengo una relación con otra persona que está atacando a ese que es mi amigo o mi familiar por lo menos medio, pero no me mantengo al margen”.