Joaquín Prat duda sobre las intenciones de Cristian Suescun en ‘Supervivientes’: “No sé si es bobo o es muy perverso”

Cristian Suescun ganó en la gala del pasado jueves el poder de ‘Dios’ de la isla y lo que parecía que iba a ser una semana idílica para el concursante le ha puesto en el punto de mira de sus compañeros. Los supervivientes no están nada contentos porque mientras ellos trabajan el hermano de Sofía Suescun no mueve ni un dedo .

Además, el programa le dio el poder de quitarle objetos importantes como castigo para los concursantes por hablar entre grupos y no tuvo nada de delicadeza a la hora de escoger lo que se les iba a retirar. Esto provocó un nuevo enfrentamiento en plató entre Gloria Camila y su hermana Sofía y lo que está claro es que Cristian está en boca todos y se está cuestionando el papel que ha adquirido en ‘SV’, entre otros Joaquín Prat ha dudado sobre esto: “Yo no sé si es bobo o es muy perverso, en cualquier caso me encanta en su papel de Dios”.