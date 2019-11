Gianmarco Onestini ha concedido una entrevista a Carlota Corredera en la que asegura que está muy enamorada de Adara. El italiano ha publicado varias fotos en sus redes con Adara, aunque ha asegurado que en el supuesto edredoning con Adara no pasó "nada de nada".

"Me habría creído a Gianmarco si le hubiera dicho sus sentimientos a Adara. Ahora, a toro pasado y viendo todo lo que rodea esta historia, no me lo creo", ha opinado Joaquín Prat sobre las nuevas declaraciones del concursante italiano.