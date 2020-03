José Ángel Morales García, doctor en neurobiología: "El confinamiento total no es pasarse, es la única medida"

Los contagios por coronavirus no dejan de crecer en nuestro país y desde 'El Programa de Ana Rosa' hemos podido hablar con José Ángel Morales García, doctor en neurobiología, que tiene claro qué es lo único que podemos hacer para frenar la pandemia en nuestro país: "El confinamiento total no es pasarse, es lo que hay que hacer. La curva no la vamos a bajar si no nos quedamos en casa".