Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia: “Ha habido ataques a jueces por parte de parlamentarios y no se ha dicho nada”

Ignacio González, portavoz de jueces para la Democracia, ha hablado sobre la polémica surgida tras las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias. Ignacio se ha mostrado en contra de que un alto cargo haga ese tipo de declaraciones, pero añade que no es la primera vez que se hacen declaraciones como tal contra el poder judicial: “Ha habido ataques a jueces por parte de parlamentarios y no se ha dicho nada”. El portavoz no ve bien que se critique con tanta impunidad al sistema jurídico y que desde la administración no se diga nada.