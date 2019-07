Un juez obliga a un empresario a retirar la imagen de una mujer desnuda de sus camiones

Una mujer desnuda con los pechos descubiertos en las dos puertas de las cabinas de su flota de camiones. Esa es la imagen que la empresa Benavent transportes frigoríficos lleva desde hace 20 años. Ahora, un juez ha obligado a retirar estas imágenes porque fomenta el estereotipo machista de la mujer objeto. Su dueño asegura que no se trata de publicidad, sino de una mera decoración. . “Me gustaba cuando la puse hace 20 años y no entiendo a quién no lo puede gustar", dice en este programa. Algunos conductores de camión se han pronunciado sobre esta sanción.