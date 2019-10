Marisa Martín-Blázquez, sobre el acercamiento entre Kiko y Estela: "Lo tenían pactado y a él se le fue de las manos"

Kiko Jiménez fue el expulsado de esta semana en la casa de 'GH VIP'. La audiencia decidió su salida con un 72% de los votos, frente a un 28% de Joao. En el plató del programa han comentado si su acercamiento con Estela entre rumores de montaje ha sido la causa de su salida, algo que considera Marisa Martín-Blázquez. "A Kiko le ha salido regular y me da rabia porque era un concursante con varias tramas y no ha sabido resolverlo”, comenta. Además, la periodista cree que ese acercamiento estaba pactado, pero considera que "a Kiko se le ha ido de las manos "y que "Sofía se ha tomado mal que no ha sabido sujetarse".