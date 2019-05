Kiko Rivera responde a Aneth poniendo su canción 'Mentirosa'

Mientras Isabel Pantoja aguanta más días en 'Supervivientes', la batalla entre Kiko Rivera y su hermana Isa se recrudece. El Dj. ha respondido con una indirecta al ser preguntado por la entrevista de Aneth , en la que se refería a sus palabras asegurando que no iban dirigidas contra ella, sino contra la propia hermana de Kiko. Ante la pregunta, el Dj. ha preferido guardar silencio, pero s'Mentirosa'.

Tras su eliminación en 'Supervivientes', Aneth había realizado una entrevista para 'Lecturas' de la que Kiko Rivera no salía muy bien parado. "No es lógico que un hijo tenga celos porque su madre tenga una amiga", decía.

Al respecto, Aneth ha afirmado: "Me dolió, pero no por mí, sino por Isa". "No sé si Kiko quiere a su hermana, pero sé que le ha hecho sufrir". Además, la peruana aprovechaba para aconsejar al hijo de Isabel Pantoja "que vaya a un psicólogo o un psiquiatra".