Kiko Rivera confirma que él y su hermana están atravesando un "pequeño bache"

El tema de la defensa de Anabel Pantoja en ‘GH VIP’ también provocó el aumento de la tensión, ya que Isa Pantoja no será la que la defienda, sino Irene Rosales. “A mí me lo han pedido y he dicho que sí, así que no hay problema por mi parte”, comenta Irene Rosales. Isa Pantoja decidió no ir a la fiesta de despedida de su prima, para evitar estar con su hermano: “No quería crear una situación incómoda, pero apoyo incondicionalmente a mi prima”. Kiko hablaba de la crisis con su hermana, quitándole hierro al asunto: “Todos los hermanos se pelean, pero nosotros somos públicos”.