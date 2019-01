Los padres de Laura Luelmo exigen al Estado que les pida perdón por la muerte de su hija

Los padres de la fallecida no se habían pronunciado hasta ahora, sin embargo, han roto su silencio escribiendo una carta a las Cortes de Castilla y León. En ella aseguran que el Estado ha "fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija al exponerla a un ser monstruoso que, habiendo pasado por instituciones penitenciarias con el fin último del cumplimiento de su pena y su total rehabilitación para la inserción social, en el momento en que sale en libertad comete de nuevo, en la persona de nuestra hija, los dos actos (asesinato y agresión sexual) por los que fue anteriormente condenado". "De una forma salvaje le fueron arrebatados la vida, la juventud, los sueños, los proyectos, su carrera".

En el texto piden a los políticos que se "sienten, piensen y reflexionen" ya que "algún día les puede tocar de cerca" y deberían "ponerse en su lugar". Los padres de Laura aseguran que merecen "una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena" de Bernardo Montoya.

Sin hablar de prisión permanente, y con el fin de que "los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación, no puedan seguir violando y matando", piden que se revise el Código Penal para este tipo de delitos y sean "real y duramente castigados" y no sólo “públicamente reprobados".