Belén Rodríguez y Carlos Lozano revelan si tendrían algo entre ellos tras darse un beso durante la fiesta

La relación entre Carlos Lozano y Belén Rodríguez ha pasado por varios altibajos desde que comenzase la convivencia en la casa de Tres Cantos, ahora parece que están más cerca que nunca e incluso ¡se han dado un beso! ¿Nacerá un romance entre ellos en 'GH DÚO'?

Durante la fiesta en la casa de Tres Cantos todos se lo pasaban bien y en la cocina pasaba algo que nadie se esperaba, Carlos Lozano cantaba una canción a Belén Ro muy cerca, cara a cara y esto terminaba con un beso entre ambos.

Belén Ro, tras besarse con Carlos Lozano: "Tiene los labios muy suaves"

La concursante, en la intimidad del confesionario, hablaba sobre lo ocurrido y si esto significaba algo: "Me he dado un beso con él en la boca y me ha gustado, tienes los labios muy suaves. A mí me ha gustado siempre, es un tío muy atractivo, con el que me río mucho y me lo pasó muy bien con él". La que no descartaba que surgieran más besos entre ellos.

Al día siguiente, cuando comentaban lo bien que se lo pasaron en la fiesta, Carmen Borrego no dudaba en preguntarle a Carlos Lozano si le gusta su compañera de dúo. "Me gusta como persona, me lo paso bien con ella. De lo otro me lo puedo pensar y ella también. Sabes que no estuvo con John ayuda bastante", respondía él.

Carmen Borrego: "A Belén le gusta Carlos más de lo que dice"

Y es que, Carmen Borrego aseguraba en el confesionario que cree que habrá algo más entre ellos: "Creo que va a surgir algo entre ellos. Estoy segura de que a Belén le gusta más Carlos de lo que dice, estoy segura de que va a pasar algo".

Aunque se partía de risa con su compañera al decirle que iban a tener algo, pero que no iba a durar mucho: "Aquí vais a tener un poquito y fuera lo terminareis, pero se va a acabar rapidísimo, te conozco perfectamente, no te veo de cabrera".

