Iñaki Urdangarin ha escrito sus memorias en las que comparte momentos desconocidos de su vida como su entrada a prisión

Iñaki Urdangarin realiza sus confesiones más íntimas en la publicación de sus memorias: "Durante muchos años mi vida fue contada por otros"

Las memorias de Iñaki Urdangarin -'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes'- no van a dejar indiferentes a nadie porque en ellas no solo habla de su relación con los miembros de Casa Real, también de su divorcio con la infanta Cristina, su paso por prisión y de sus hijos.

La revista ¡HOLA! ha tenido acceso en exclusiva a los extractos del libro de la editorial Grijablo y ha publicado algunas de las revelaciones más desconocidas hasta la fecha.

Urdangarin confiesa la petición que le hizo a sus hijos al saber que entraba en prisión

Una de las confesiones más llamativas que ha compartido el mismísimo Iñaki Urdangarin ha sido la del momento en el que conoció la sentencia que le condenaba a varios años de cárcel.

Según el testimonio recogido en sus memorias, el exduque de Palma conoció la sentencia cuando celebraba en Ginebra el cumpleaños de la que fuese su mujer, la infanta Cristina.

Nada más conocer la noticia, Iñaki Urdangarin se la comunicó a su mujer y a sus hijos, que según el mismo, ya eran mayores.

En la reunión, el que fuese el marido de la infanta Cristina pidió calma a sus hijos y le hizo prometer que ellos estarían bien durante su estancia en prisión: "Como si fuera un mantra: 'Si todo lo que está fuera está bien… yo estaré bien".

Iñaki Urdangarin desvela en sus memorias que su hija pequeña Irene padece dislexia

Además, en su libro Iñaki Urdangarin también ha tenido unas palabras hacia su hija pequeña Irene. En sus memorias, el que fuese cuñado del rey Felipe VI ha desvelado que su hija pequeña padece dislexia, una dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura que frecuentemente está asociada con trastornos de la coordinación motora.

"Irene, quien más me fascina", asegura en su libro, tuvo "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia". Una confesión hasta ahora desconocida de la joven que estudia actualmente 'Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos' en la Universidad Oxford Brookes.

Otros detalles de las memorias de Iñaki Urdangarin

En el libro, Iñaki Urdangarin se ha abierto en canal y ha desvelado que ha escrito estas memorias porque "necesitaba contar mi historia".

El que fuese yerno de la reina emérita Sofía y de Juan Carlos I también ha hablado de su historia de amor con Ainhoa Armentia: "Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad".

Además, Iñaki también ha plasmado en sus memorias que "hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero".

'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' verá la luz el próximo 12 de febrero y con el, la verdad del exduque de Palma.