Cristina Piaget revoluciona 'GH DÚO' con su rap contra Carlos Lozano: "Solo eres un gusano"
La casa de 'GH DÚO' no va a poder olvidar la canción que creado Cristina Piaget o, mejor dicho, su alter ego, la artista internacional Cristina Lavatelospies. Todo surgió cuando los concursantes estaban preparando el programa que vienen realizando cada sábado en la casa de Tres Cantos y a la modelo se le ocurrió crear un tema de estilo rap dedicado a sus mejores examigos. No hay duda de que ha tirado de experiencias propias para crear este hit con pullitas a Carlos Lozano (recordemos que han roto recientemente con su amistad).
El rap de Cristina Lavatelospies se titula 'La traición' y cuenta con frases tan dilapidadoras como "Carlos Lozano, tú no me tienes en tus manos. Tú no eres mi 'Gran Hermano'. Tú eres solo un gusano": "Especialmente va dedicado a las personas que traicionan y, además, cuento con la colaboración de Bizarrap", son algunas de las declaraciones que hace Cristina Piaget en su papel como artista internacional en la entrevista que le hace Gloria tras su actuación junto a 'Los bakaneros del barrio' (Manuel y Juanpi).
Pero Cristina Piaget, que rebautiza el rap como 'Basta ya de estrategias', no solo carga contra Carlos Lozano a la hora de interpretar a su alter ego pues también tiene para Belén Rodríguez. Cuando Gloria, la presentadora, menciona que Belén Ro es su mayor fan, Cristina responde lo siguiente: "¿Belén Rodríguez? En Wisconsin no se conoce a Belén Rodríguez". Ojo a las caras tanto de Carlos Lozano como de Belén Ro durante la intervención de Cristina Piaget en el programa 'Sábado Sabadete'.
Letra completa de 'La traición' (o 'Basta ya de estrategias'), de Cristina Lavatelospies
"Oye, Big Bro. Oye Big Bro
aunque me veas de bajón, no me como ajo.
Pero no me importa un carajao,
tú sabes, mi niño, que esto es solo un trabajo.
Carlos Lozano, tú no me tienes en tus manos.
Tú no eres mi 'Gran Hermano'.
Tú eres solo un gusano.
(Coros: ¿Y cómo se mata al gusano? Así, así, así).
Oye, Big Bro. Oye, Big Bro.
Me da mucho gringe perder el control,
así que grábatelo, tatúatelo,
no pierdas nunca el control.
Autocontrol, autocontrol, autocó, autocó, autocontrol.
