Lequio estalla contra Sergio Alis tras criticar a Carmen Borrego: "Fue asqueroso, le recogieron de la mierda"

Las fuertes declaraciones del colaborador sobre el divorcio de Borrego con Francisco Almoguera, padre de sus dos hijos en la la dejaba a los pies de los caballos no han gustado mucho a personas que vivieron esta época en el programa, entre ellos Alessandro Lequio, que ha querido defenderla: "Creo que Carmen ha valorado las consceuencias de su entrevista antes de hacerla, yo he trabajado con ella y como directora siempre me ha parecido una profesional competente y siempre al pie del cañón. Todo lo que están diciendo, este asqueroso de Alis...", palabras por las que Joaquín Prat le reclama respeto y él sigue con contundencia contra este señor: "Con respeto ninguno, yo no respeto a la gente que falta al respeto de esta manera a la gente que le ha recogido de una cienaga, esto es lo que ha hecho María Teresa Campos para darle un trabajo y luego le responde de esa manera".