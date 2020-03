Lequio no se cree las palabras de Gloria Camila en la gala de ‘SV’: “Ella fue muy prudente, pero no fue convincente"

Sobre la actitud que mantuvo durante toda la gala de ‘SV’ la hija de Ortega ha querido hablar Alessandro Lequio: “Gloria fue muy prudente, pero no fue convincente”. “Le tiene mucho cariño a su sobrina Rocío, pero antes tiene que pensar en su padre, que es lo que hizo”. Sobre el concurso de Ana María Aldón: “Por lo que sé, en casa de Ortega no están contentos de Ana María y me dicen que, cuando el otro día comenté que esto puede ser el primer paso sobre la separación de la pareja no lanzaron piedras contra mí, al revés”.