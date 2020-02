Lequio estalla por las confesiones paranormales de Rocío Flores: "Es para reírse"

"Es para reírse, si una chica de 20 años empieza a creerse estas cosas de los espíritus que van en latas, mal va a acabar", ha comentado Lequio antes de protagonizar una fuerte discusión con su compañero Antonio Rossi. Además, el colaborador italiano ha estallado por los comentarios de que sentir la presencia de seres perdidos consuela. "No es repetable. Yo he perdido a mi todos, a mi padre con 11 años, a mi madre, abuelos, tíos y nunca he creído en las latas que se mueven por espíritus", ha exclamado.