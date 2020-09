El tenso pique entre Lequio y Pepe del Real termina con Joaquín Prat pidiendo calma

La colaboradora ha vendido la casa por 650.000 euros . Una cifra que ha sorprendido a Alessandro Lequipo, quien considera que no ha obtenido mucho beneficio. El italiano ha explicado por qué, puesto que "si ha pagado 375.000 para comprarla, a eso le unimos los 260.000 que le quedaban de hipoteca , llegamos a 635.000; si a eso le sumamos 50.000 de una reforma en condiciones, más lo que quedaba comunidad y las costas a los abogados ...".

" Me alegro un montón por ella, pero la sensación que me dio es que se ha quitado un peso de encima ", comentaba Alessandro. Sin embargo, Pepe del Real contestó rápidamente a su compañero diciéndole " hombre, pues sí, pues una casa cerrada y almacenada en estos tiempos... ". Luego, ha añadido "ha sacado limpios antes de impuestos unos 225 mil o 240; ella pagó 370 más lo que le faltaba de hipoteca que son 500 ". Entonces, ha sido cuando se ha enfadado el italiano.

"Pero qué cálculos haces", espetaba Lequio enfadado. "375 más 260, ¿cuánto te da? En mi casa 635, va. No pasa nada que has suspendido esa clase...", seguía el colaborador. Entonces, Pepe del Real se ha defendido mientras el italiano seguía haciendo cuentas: "Que no, que hemos calculado arriba...". Acto seguido, su compañero ha estallado: "¡Que te estoy haciendo los cálculos yo!".