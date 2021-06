‘El programa de Ana Rosa’ cierra temporada con su cuota de pantalla más alta de los últimos seis años y con el mejor target comercial del day time

Sus titulares hablan por sí solos: es el programa matinal de referencia y el más longevo de la televisión en nuestro país; suma 17 temporadas de liderazgo ininterrumpido; finaliza este curso televisivo con su mejor dato de share de los últimos 6 años; ha sido el formato preferido por los espectadores en su franja cada uno de los 10 meses de la temporada sin excepción; ha establecido una ventaja de casi 7 puntos frente a su competidor, la mayor desde 2007; ha registrado una evolución al alza en sus audiencias durante esta primera mitad de 2021, alcanzando un 22,5% en junio, su mejor dato mensual desde mayo de 2007; y es el espacio de daytime con mejor target comercial de la televisión (20,4%). ‘El programa de Ana Rosa’ despedirá el próximo viernes 25 de junio su 17ª temporada revalidando su título de líder absoluto de la mañana, con una media del 19,7% de share y 691.000 espectadores.



Para su presentadora, Ana Rosa Quintana, “ha sido una temporada intensa informativamente hablando: una pandemia mundial, la vacunación, elecciones en Madrid, moción de censura en Murcia, indulto a los presos del procés, la factura de la luz, los ERTES, el caso de las niñas de Tenerife… Pero parece que ahora todos estos temas se están cerrando, así que me voy de vacaciones con la sensación del trabajo hecho, como si ya hubiera contado todo lo importante de la temporada. La actualidad sigue, pero ya serán otros temas, y yo espero volver en septiembre para dar la noticia de que el 100% de los españoles estamos vacunados. Me voy satisfecha y con la sensación de que este año más que nunca hemos dado un servicio a la sociedad, informando cada día sin decaer a pesar de las cifras dramáticas y de las historias tan desgarradoras que nos han dejado la COVID y la violencia de género”.



Ana Rosa explica que durante esta temporada “hemos informado, denunciado, pedido soluciones y hemos aportado un lugar común donde los ciudadanos han podido informarse gracias al rigor y a la profesionalidad de nuestro equipo que se ha dejado la piel en cada reportaje. Y lo mejor es que la audiencia nos ha dado la razón, los espectadores nos han apoyado mayoritariamente en nuestras decisiones, en esta temporada hemos conseguido el mejor dato en cuota en los últimos seis años, la mayor distancia con nuestros competidores y, en algunos meses y días, hemos obtenido resultados que hace más de una década no habíamos visto”.



“Los hábitos de consumo televisivo han cambiado y, a pesar de ello, la mayoría ha elegido la información en directo aquí en Mediaset España y ha elegido nuestro programa para informarse durante las mañanas. Estoy agradecida en este fin de temporada a todos los que nos han seguido, gracias a esos espectadores que nos apoyan a diario he podido levantarme todas las mañanas para seguir informando a pesar de la dureza de los datos”, concluye la presentadora.



Producido en colaboración con Unicorn Content y dirigido por Óscar de la Fuente, ‘El programa de Ana Rosa’ cederá el testigo a partir del próximo lunes 28 de junio a ‘El programa del verano’, que contará de nuevo con Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat como presentadores.



‘El programa de Ana Rosa’, 17 temporadas como referente de la información y el entretenimiento matinal