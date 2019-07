Así es el lujoso ático que Terelu vende por un millón y medio de euros

Parece que el verano no está siendo la estación más feliz para 'Las Campos' por más de un motivo. Terelu Campos se ha visto obligada a vender su ático dúplex en Pozuelo de Alarcón, Madrid. La excolaboradora de 'Sálvame' ha puesto a la venta esta propiedad por un precio de 1.400.000 euros.

La vivienda está situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid y cuenta con 573 m² divididos en cuatro habitaciones , salón comedor, terraza y piscina privada. "El mercado marca los precios de las casas y me parece que lo que Terelu pide es mucho más de lo que se pide por casas semejantes en la zona", ha comentado Alessandro Lequio.

Según ha podido saber este programa , Terelu se gastó aproximadamente 500.000 euros en adquirir ese ático , pero invirtió una gran cantidad en la reforma. Además del motivo económico, Terelu se ha quedado sola en la casa y no tiene razón de ser mantener ese gasto", ha explicado la periodista Sandra Aladro.

Sin embargo, esta no es la única mala noticia para 'Las Campos': Bigote Arrocet lleva dos meses en Chile y María Teresa Campos se ha ido sola a Málaga. La presentadora está lejos de su novio, que se encuentra en Chile "por unos temas inmobiliarios". "Está relación es así desde el primer día", ha afirmado Aladro. "La que está esperando que regrese Edmundo y la primera que no entiende que no haya regresado todavía es Teresa Campos", ha afirmado Joaquín Prat.