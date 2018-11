Daniela, madre de la chica asesinada en Alcorcón: “Lo siento por los padres, pero Rocío debe estar en prisión”

Su hija le informó de las amenazas que recibía por WhatsApp de la presunta asesina , pero aseguraba que lo había arreglado. "Me decía que no pasaba nada y que Rocío amenazaba a todas las chicas". Ella se lamenta de hacer caso a Denisa. "Los jóvenes no lo controlan. En cuanto hay una prueba de que hay una amenaza, aunque pensemos que no puede llegar a más, hay que denunciar porque es muy importante", dice.

A pesar del dolor y la pérdida de su hija, Daniela no busca la venganza, sino justicia y, sobre todo, que no se produzca una tragedia similar. "Lo siento por los padres, pero Rocío debe estar en prisión para que no pueda hacer daño a más niñas. No le deseo mal, pero no quiero que se repita" Al respecto, ha añadido: "Mi primer pensamiento ha ido hacia los padres porque estoy segura de que estos padres no querían esto. Cada padre se da cuenta de que no tenemos poder con los adolescentes. Podemos intentar que recapaciten, pero a veces no es así".