Patricia Ramírez teme que Ana Julia salga de prisión: "Se fue Gabriel y se fue mi vida"

La madre del pequeño Gabriel teme que la Prisión Permanente Revisable sea declarada incosntitucional

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, teme que la Prisión Permanente Revisable sea considerada anticonstitucional. En una entrevista para el diario ‘ABC’, ella teme que Ana Julia salga a la calle antes de tiempo.

La madre de Gabriel explica por qué han pedido que se repita el proceso judicial contra la asesina de su hijo. "No me voy a quedar parada que se quede con 20 años y le quiten la condena por integridad moral", explica. La Fiscalía ha pedido que se retire el delito por daños morales, lo que supondría una reducción de 4 años de cárcel en la condena.

"Yo tengo claro que esta mujer no debería salir nunca más. Me da igual si se llama Prisión Permanente Revisable o si modificamos la Constitución y creamos una nueva pena para este tipo de presos", dice en la entrevista. Patricia cuenta cómo la asesina de Gabriel les hizo creer que su hijo seguía con vida durante los 12 días de búsqueda. "Si esto no es ex`ponerme y atentar contra mi integridad moral, que alguien me lo explique o que me monten una vida nueva". "Cuando se fue Gabriel, se fue mi vida", dice entre lágrimas.

Vamos a repetir el juicio me cueste lo que me cueste. Me siento sola luchando contra gigantes