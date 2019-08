Samara, tras casi dos meses sin ver a sus hijos: "Necesito tenerlos conmigo"

Lo peor que lleva Samara no es la amenaza que tiene sobre su vida sino el hecho de no saber nada de sus hijos “Necesito estar con ellos, él es la primera vez que pasa tanto tiempo con sus hijos”. Su único deseo es poder verlos de vuelta y le pide al padre que se los devuelva: “Él sabe que se ha pasado 20 pueblos, igual que él tiene derecho a disfrutar de ellos, yo también tengo ese derecho” . El secuestrador cuenta con muchos antecedentes y hace varios meses que están separados tras una denuncia por maltrato.

“Su familia sabe dónde está, pero no dicen nada”

Francisco, el abuelo de los niños secuestrados, se ha mostrado afectado tras cumplirse los dos meses en los que no ha visto a sus nietos: “Mi hija esta con ataques de pánico y está medicada”. El abuelo de los niños ha afirmado que la familia del padre sí que sabe dónde se encuentra, pero que lo encubren: “El otro día me encontré con su hermano, y por preguntarle por los niños me puso una denuncia por acoso”.