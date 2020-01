La madre de Yaiza, desaparecida en Ourense: "Todos piensan que David la tiene escondida, salvo yo"

No se descarta ninguna hipótesis o la desaparición voluntaria. La madre de Yaiza, ha explicado que en noviembre ella desapareció durante 29 horas. "Dijo que no quería llevarse una bronca por llegar tarde y que por eso se quedó con David", explica la madre. Sin embargo, en esta ocasión David ha sido interrogado y asegura que no conoce el paradero de Yaiza. "Toda la gente piensa que David la tiene escondida, salvo yo”, afirma la madre.