La carta de la otra víctima del líder de 'La Manada de Callosa': “Le he puesto 17 denuncias”

Sin embargo, explica que el proceso judicial se ha perpetuado y que cambió de provincia atemorizada ante las agresiones de su expareja. "Llevo cuatro años de juicios y no he conseguido nada, lo único remover todo. Le denuncié por violencia de género y por acoso. Después de nuevo otra vez porque se saltó una orden de alejamiento". "Me mudé a otro lugar hace cuatro años porque me dio una paliza que casi me mata".