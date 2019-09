Marta Sánchez, sobre Camilo Sesto: “Era un ser excepcional y un genio de la música”

La muerte de Camilo Sesto ha pillado por sorpresa a muchos artistas, entre ellos Marta Sánchez, la cual tuvo la suerte de participar en el último disco del artista. Esta noticia llegó a Marta Sánchez, la cual no supo cómo reaccionar: “No es que no podía creérmelo, sino que no quería creérmelo”. La cantante acababa de grabar un disco con el artista, junto a otras cantantes como Ruth Lorenzo. La cantante recuerda a Camilo como un gran cantante y una persona de diez: “Era un ser excepcional y un genio de la música”. Camilo Sesto falleció a los 72 años por problemas renales.